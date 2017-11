La fabbrica è creativa: 70 ragazzini alla scoperta della Lati e del mondo del lavoro

Non è facile catturare l’attenzione di 70 ragazzini di terza media con temi come l’organizzazione aziendale, i processi di qualità o le risorse umane, ma alla Lati di Vedano Olona ci sono riusciti.

In occasione dei Pmi Day 2017 promossi da Univa, tre classi di terza media dell’Istituto comprensivo “Silvio Pellico” di Vedano Olona, hanno trascorso la mattinata alla Lati, la più importante ed innovativa tra le aziende vedanesi, leader europeo nel settore dei prodotti termoplastici tecnici.

Ad accogliere i ragazzi e i loro insegnanti, c’era Michela Conterno, amministratore delegato dell’azienda, supportata dalla responsabile delle risorse umane Laura Riva e dal responsabile della produzione Andrea Lugli, che hanno puntato l’attenzione sull’organizzazione aziendale.

Lo hanno fatto aprendo, con gli studenti che stanno per intraprendere la scelta degli studi superiori, una riflessione sul concetto di lavoro, e rendendola poi concreta con il racconto delle tante figure professionali che collaborano in una realtà aziendale complessa come quella della Lati. Dagli esperti di informatica ai chimici, da chi si occupa di marketing a chi deve preoccuparsi della manutenzione degli impianti, da chi deve organizzare l’arrivo delle materie prime a chi invece deve occuparsi di organizzare il lavoro delle persone, le cosiddette “risorse umane” che in un’azienda spesso fanno la differenza.

Per gli studenti dell’istituto vedanese è stato il completamento di un percorso iniziato già l’anno scorso quando, in seconda media, come è ormai tradizione consolidata per l’azienda, sono stati invitati a visitare i laboratori e i reparti produttivi.

Vivaci ma attenti e partecipi, i ragazzi hanno molto diverse domande e hanno dimostrato di essere incuriositi dai vari processi di organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda, dove c’è spazio tanto per chi ha inclinazioni per le materie scientifiche quanto per chi sceglierà percorsi diversi, come economia o studi di tipo tecnico.

La sorpresa è stata anche quella di capire come, in tutti i lavori che ci svolgono all’interno della Lati, oltre alla professionalità, al grande carico di responsabilità e alla necessità di saper lavorare in team, si affianca spesso una buona dose di creatività, per saper affrontare e risolvere i problemi.

Per gli studenti una mattinata sicuramente stimolante, che si è conclusa con una breve lezione sui temi della contraffazione e della tutela di marchi, invenzioni e proprietà intellettuale, temi su cui lavoreranno con gli insegnanti nei prossimi giorni per partecipare al concorso che Univa ha promosso nell’ambito dei Pmi Day 2017.