La Casorate Junior Band torna con due premi dal concorso nazionale delle bande

Due premi di pregio per la Casorate Junior Band al concorso nazionale “Insieme per suonare cantare danzare”, che dal 23 al 29 aprile ha visto esibirsi circa 4000 ragazzi provenienti da tutta Italia, in diversi teatri del Piemonte.

«Noi come Casorate Junior Band abbiamo partecipato nella sezione Bande, con due brani di R. Sheldon: “Serenade” e “A joyful journey”» spiega il direttore della banda junior Diego Pavanello. Il concerto, proposto al teatro di Ramate (Verbania) ha ottenuto il primo premio con 98/100.

Una bella soddisfazione, ma non l’unica: «Il nostro componente Luca Macchi, sassofonista classe 2005, con 94/100 ha ottenuto il secondo premio come solista, accompagnato dal pianoforte,

ripetendo lo stesso risultato dello scorso anno».

La Casorate Junior Band è una banda giovanile fondata nel 2006, aperta non solo agli allievi della scuola di musica de La Casoratese, ma a tutti i ragazzi under 20 che suonino uno strumento a fiato: ci sono ragazzi che arrivano anche da Daverio e persino da Arese, che addirittura fuori provincia. Per partecipare è sufficiente contattare il Corpo Musicale La Casoratese, senza nessun costo e in qualsiasi periodo dell’anno.

Il weekend 12-13 maggio la Casoratese organizza anche anche il 2° Stage Giovanile di Musica, a cui è ancora possibile iscriversi sempre gratuitamente, e che vedrà circa 150 giovani musicisti provenienti da quattro province partecipare a una intensa due giorni di sessioni di studio e concerti finali, a Casorate Sempione.