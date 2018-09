In arrivo il letto chirurgico per pazienti fino a 200 chili

(foto di repertorio)

In arrivo il letto chirurgico per avviare l’attività bariatrica. Con la donazione del letto operatorio, del valore di 60.000 euro, effettuato dalla onlus Goodbye Obesità che opera all’ospedale Fatebenefratelli di Erba, l’ospedale di Tradate sta completando l’iter organizzativo per attivare questa nuova branca della chirurgia, destinata alla cura dell’obesità.

Ad arricchire le competenze del reparto del Galmarini è il dottor Andrea Rizzi, primario della Chirurgia generale arrivato lo scorso anno dall’ospedale Sacco, che ha chiesto e ottenuto di riservare spazi operatori a quanti soffrono di sovrappeso e obesità patologici.

Il letto operatorio permetterà di “eseguire interventi di chirurgia barbarica in sicurezza anche in pazienti di peso elevato” ha commentato il primario. È infatti capace di sopportare pesi sino a 200 chili. Con questa dotazione, il reparto si avvia ad attivare il nuovo servizio annunciato nel maggio scorso.