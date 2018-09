Auto in fiamme in autostrada A8

Un’automobile ha preso a fuoco ed è stata completamente avvolta dalle fiamme in autostrada A8 poco dopo del casello autostradale di Gallarate in direzione Varese, prima dell’uscita per Cavaria.

L’incendio a bordo del veicolo è divampato intorno alle 19.30 quando sono stati avvisati i vigili del fuoco per intervenire.

Sul posto, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco, anche la polizia stradale che ha bloccato il traffico autostradale per permettere le operazioni di spegnimento. L’autostrada è stata poi riaperta al traffico alle 19.53.