Due assemblee su progetti e temi “caldi”: Tornavento e richiedenti asilo

Due assemblee pubbliche, per il fare il punto su due diversi progetti. Sono i due incontri annunciati dalla amministrazione comunale di Lonate Pozzolo, per i due venerdì 14 e 21 settembre.

Il primo incontro sarà dedicato al piano di lavori pubblici a Tornavento, che prevede anche il nuovo parcheggio pensato per ridurre i disagi del parcheggio “selvaggio” nel weekend e per armonizzare le esigenze di turisti e residenti. «Faremo lavori in tre lotti: parcheggio, rotonda e sistemazione della viabilità» spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Perencin. La realizzazione del parcheggio – su area di proprietà dell’amministrazione – è prevista già in tempi brevi, mentre la rotonda sarà prevista più avanti. Quanto alle modifiche alla viabilità, si ripartirà dal confronto con gli abitanti della frazione. In assemblea sarà comunque presentata anche la manutenzione della piazza, «con nuovi cestini, illuminazione e sistemazione della pavimentazione ammalorata». L’appuntamento in questo caso è per venerdì 14 settembre alle 21, all’Oratorio della frazione affacciata sulla valle del Ticino (foto: Luca Sacchet).

Più “caldo” il secondo tema, le scelte per la gestione dei richiedenti asilo. Il Comune di Lonate negli ultimi due anni (e ancora a fine primavera, al tramonto della gestione commissariale) ha visto insediarsi Centri di Accoglienza Straordinaria, gestiti da realtà private. L’amministrazione comunale di Nadia Rosa invece intende attivare un centro Sprar, che cioè coinvolga direttamente Comune e comunità lonatese nella gestione, “sostituendosi” ai centri privati. La maggioranza (e l’opposizione di Grande Nord) ritengono che la gestione diretta eviterà nuovi arrivi e consentirà maggiore controllo e integrazione. L’opposizione di centrodestra invece è critica rispetto alle garanzie sul numero di richiedenti asilo.

L’assemblea sui richiedenti asilo si terrà il 21 settembre, alle 21, nella sala polivalente ex Monastero San Michele.