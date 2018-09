Escursionisti in difficoltà al Campo dei Fiori

Brutta avventura questa mattina per due giovani escursionisti che si sono persi sul Campo dei Fiori. In difficoltà, i due hanno avvertito il 112 che ha fatto giungere sul posto personale Cnsas – Soccorso alpino e vigili del fuoco di Varese.

I tecnici del comando di via Saffi hanno mobilitato i Saf, personale addestrato per recuperi in zone impervie.

Gli escursionisti sono stati trovati e messi in salvo: stanno bene.

Il fatto è avvenuto attorno alle 11.30 di oggi, giovedì 13 settembre.