Il Lago Maggiore si presenta a Tokyo

Dopo la partecipazione del 2016, la Regione Piemonte si presenta nuovamente in Giappone per rinsaldare un rapporto di lunga data. Torino e Lago Maggiore prendono parte alla fiera Japan Tourism Expo a Tokyo, 20-23 settembre 2018, e ai seguenti workshop ENIT: Tokyo, 25.09; Osaka, 26.09 e Seoul (Corea) 27.09.2018.

Nell’ambito del progetto ministeriale MIBACT Cofinanziato da Turismo AlpMed/Booking Piemonte e Regione Piemonte, il territorio, rappresentato dalle due destinazioni turistiche regionali, si presenta all’importante mercato giapponese nei 4 giorni di fiera, incontrando nei primi due giorni il trade, e nei successivi il pubblico finale. Secondo un’inchiesta presentata da ENIT, l’Italia nel 2018 é risultata essere la destinazione più ambita per i viaggi all’estero dei Giapponesi (33%), davanti a Spagna e Francia.

L’Europa in generale rimane da sempre al primo posto nelle intenzioni di viaggio nipponiche. Da ormai molti anni il turismo nipponico ha una posizione di spicco nell’ambito del turismo italiano. Concentrato inizialmente soprattutto nelle città d’arte, negli ultimi anni il turista giapponese ricerca nuove mete e nicchie di eccellenza. Borghi storici, città minori e enogastronomia di alta qualità sono i nuovi trend di questo importante mercato asiatico. Dopo una notevole flessione nei flussi turistici verso i paesi esteri nel 2015, il mercato giapponese ha lentamente ripreso, per ritornare nel 2017 alle ragguardevoli cifre del passato. La spesa turistica dei giapponesi in Italia è stata nel 2017 di più di un miliardo di Euro, al 12° posto in assoluto.

Nonostante arrivi e presenze siano numericamente molto più contenuti rispetto a quelli dei mercati limitrofi, l’ordine di spesa è assolutamente ragguardevole. Inoltre, contrariamente rispetto ad altri mercati asiatici, il turista giapponese apprezza la cucina internazionale di eccellenza, con una predilezione per quella italiana. I tour operator finora incontrati hanno manifestato un vivo interesse per la destinazione Piemonte in generale, e per le destinazioni Torino e Lago Maggiore in particolare, apprezzandone gli aspetti culturali, intesi anche nella declinazione esperienziale. Ciò è testimoniato anche dai molti appuntamenti prefissati, in risposta alla presentazione delle rispettive destinazioni sul portale della fiera di Tokyo.