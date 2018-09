Michele de Lucchi e Luca Tedesi a Villa Panza

Per il ciclo Thin-king Varese promosso dall’Ordine degli Architetti di Varese Mercoledì 26 settembre ore 21 saranno ospiti a Villa e Collezione Panza Michele de Lucchi e Luca Tedesi (Intesa Sanpaolo) che dialogheranno sul tema del valore della committenza in architettura. Modera Luca Molinari.

Quale la differenza tra artista e architetto? Per De Lucchi «La vera differenza tra l’artista e l’architetto è che l’artista ha come cliente solamente se stesso e la soddisfazione della sua idea di arte, l’architetto ha come cliente il committente della realizzazione dell’opera ma deve tenere conto che spesso l’utilizzatore dell’edificio molto spesso non è nemmeno il committente.