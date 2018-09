I sapori di Varese fanno squadra sul web

«Carne, salumi, latticini e vino ma anche confetti, dolci e prodotti da forno, senza dimenticare birra e cioccolato. Quello alimentare è un settore fortemente radicato nell’industria varesina, che conta 420 unità locali e che dà lavoro a circa 3.850 addetti. Realtà produttive che nel 2017 hanno generato un export pari a quasi 514 milioni. I ‘sapori’ di Varese, però, non sono solo numeri, per quanto importanti. Sono anche emozioni, aromi e gusti inconfondibili, prodotti dalle note uniche che raccontano le storie del nostro territorio in ogni parte del mondo».

A tracciare un quadro dell’industria alimentare varesina è Carlo Gallazzi (foto sopra), presidente di Provex il consorzio per l’internazionalizzazione delle imprese, che mette l’accento su quello che rende inconfondibile la produzione all’ombra delle Prealpi: il sapore. Parola scelta non a caso: è proprio partendo da questa unicità, che, per promuovere l’industria e il suo gustoso valore aggiunto, è stato ideato “I Sapori di Varese”, un progetto promosso da Provex, nato in occasione di Expo 2015 e che riunisce un gruppo di aziende del settore alimentare. Realtà che, proprio in occasione dell’Esposizione Universale, si misero insieme, per la prima volta, per presentare i propri prodotti ad operatori internazionale. Il brand è stato poi utilizzato nel 2017 per lo stand consortile alla manifestazione fieristica TuttoFood di Milano e per quello dell’importante appuntamento del settore Fine Food a Sydney, in Australia.

Da allora, “I Sapori di Varese” è diventato l’emblema di quell’enogastronomia varesina che ha deciso di oltrepassare i confini nazionali per conquistare i mercati d’oltre frontiera. Non solo: esso è ormai simbolo di freschezza, genuinità e garanzia di prodotti nati e realizzati nel territorio varesino. Da qui nasce l’idea di proporre le creazioni delle imprese coinvolte come originale formula di dono aziendale per i clienti stranieri, ma anche per quelli italiani in modo che possano prendere conoscenza delle nostre realtà. Clienti e partner sono, infatti, sempre i benvenuti presso le aziende, che si adoperano per rendere il loro soggiorno il più gradevole possibile anche al di fuori dell’ambito lavorativo: si cercano quindi ristoranti dove vengano serviti piatti tipici ed hotel comodi che offrano il maggior numero di servizi.

Perché dunque non concludere un ottimo affare omaggiando i clienti con un cadeau dal gusto Made in Varese? Di qui l’idea promossa da “I Sapori di Varese”, che è anche l’omonimo sito Internet sul quale è possibile acquistare “un bouquet” di aromi varesini per realizzare omaggi aziendali indimenticabili, perfetti per far scoprire l’unicità del nostro territorio anche attraverso il palato. Dai genuini profumi tipici sprigionati da formaggi, salumi, grissini, dolci il tutto accompagnato da ottimi vini e dalla tipica grappa da fine pasto. “I Sapori di Varese” realizzano il dono su misura per ogni desiderio e dimensione di bagaglio! Il suggerimento in più è quello di farne una soluzione per regali di Natale aziendali di eccellenza per rendere indimenticabile il ricordo delle imprese varesine nel periodo più speciale dell’anno. Ma anche per eventi aziendali, anniversari, incontri con fornitori, distributori ed agenti.

«Ancora una volta – chiosa il presidente di Provex, Gallazzi – il nostro consorzio riesce a mettere insieme le imprese di uno specifico settore in un progetto comune di promozione sui mercati. Chi vuole creare un cesto culinario totalmente Made in Varese da utilizzare nelle proprie attività di regalistica a clienti e fornitori non dovrà girare decine di siti o girovagare per vari negozi o spacci. Dovrà semplicemente andare su un unico sito Internet che aggrega l’offerta dell’industria enogastronomica locale».

Sviluppo del business delle imprese, ma non solo. Il progetto di Provex ha anche un’anima sociale, che guarda alle fasce più deboli del territorio. Tra i fornitori dei prodotti “I Sapori di Varese” c’è, infatti, anche la Onlus BancoNonSoloPane di Varese che raccoglie frutta e verdura in esubero per trasformarla in confetture. Alle famiglie disagiate vengono distribuite le confetture ed il ricavato dalle vendite delle stesse.

