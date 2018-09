Storia ed eleganza, a Varese c’è la “Sei Giorni”

Saranno ottanta i partecipanti alla settima “Sei Giorni Moto Storiche” di Varese che domani – sabato 22 – partirà e arriverà nella Città Giardino per rievocare la celebre edizione internazionale del 1951.

L’evento motoristico voluto dal club Auto Moto Storiche Varese (Vams) supportato dalla Varese Sport Commission, dal progetto Varese Terra di Moto, dal Vespa Club Rho e dalla Swm, permetterà a tanti appassionati di misurarsi su una serie di prove di regolarità sulle strade che collegano la città con i laghi e l’alta provincia.

Particolarmente atteso, al ritorno nel centro di Varese, il concorso d’eleganza: dalle ore 18 in via Marconi una giuria valuterà tutte le moto premiando così gli esemplari meglio conservati e restaurati ma anche gli equipaggi con la migliore sintonia tra la moto e gli abiti indossati. Le premiazioni dalle 19,30 in Camera di Commercio.