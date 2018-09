Venditore di libri multato: solidarietà dei saronnesi

Dopo la multa di 3 mila euro al venditore di libri senza licenza la città di Saronno si mobilità. Lunedì mattina sul ponte di via Roma, dove lo straniero era solito proporre i propri testi, è comparsa una lunga missiva con alcuni drappi colorati.

Un modo semplice per salutare il 55enne che in modo in città conoscevano per i modi gentile con cui approcciava e salutava tutti i passanti. Tutto è iniziato mercoledì scorso quando la polizia locale ha fermato lo straniero, originario del Senegal, chiedendo di esibire la licenza per l’attività di vendita. L’uomo non aveva l’autorizzazione regionale per svolgere l’attività di ambulante e così è stato sanzionato con un verbale da 3 mila euro. Non sono gli sono stati sequestrati anche i 26 libri che aveva con sé.

La notizia ha suscitato molto clamore e anche una presa di posizione con l’affissione di un cartello con l’acquerello di un venditore una lunga lettera firmata i tuoi amici. “Abbiamo sostituito la tua presenza con uno sgradevole senso di vergogna e di disagio che ogni volta che passeremo per questo tratto di strada si riproporrà – si legge nella nota – Speriamo di incontrarsi presto e di ridere con te di questa assurda stupidità”.