I videogiochi? Sono una cosa seria

“La mente è in gioco” & “Simposio della neoludica”: un lungo evento che verrà ospitato a Villa Silbernagl in via Fiume 14 a Daverio. Mostre, game corner, incontri e lab che si terranno dal 29 settembre al 28 ottobre.

I videogiochi oggi rappresentano un grande mezzo di comunicazione, cultura e aggregazione. Utilizzati da milioni di persone al mondo rappresentano la nuova frontiera delle arti del XXI secolo e dell’intrattenimento interattivo. Capirli, utilizzarli al meglio, scoprirne le potenzialità, valorizzarne i contenuti estetici e sociali, è ciò che Feed Their Minds, Musea Game Art Gallery, E-Ludo Lab e Silbernagl Undergallery si sono prefissati di fare iniziando le ricerche nel 2008.

Lo scopo delle mostre, dei workshop, delle conferenze e degli eventi, è quello di portare a conoscenza di tutti la rete virtuosa che è stata creata in questi anni. Accompagna l’evento una pubblicazione per il decennale di Game Art Gallery con artisti, team e partner coinvolti nel progetto, un artbook interamente a colori edito da Trarari TIPI edizioni, collana Game Culture Book.

LA MENTE è IN GIOCO

presentazione Feed Their Minds domenica 30 settembre

laboratori e lab di disegno e programmazione per ragazzi gifted

30 settembre -13/14 ottobre -28 ottobre

SIMPOSIO DELLA NEOLUDICA A VILLA SILBERNAGL

mostra, game corner, incontri e lab

Dal 29 settembre al 28 ottobre 2018

attività di laboratori e incontri, visite guidate per le scuole dal 22 al 28 ottobre

TUTTO IL PROGRAMMA

30.9 Lab e conferenze

h 14.30 presentazione attività Feed Their Minds con Raffaella Silbernagl e Mario Manduzio

h 15.30 presentazione libri: Street Fighter Arcade History di Daniele Bernalda, Intermundia Genesis di Giorgio Catania, collana Game Culture Book di Trarari TIPI con Debora Ferrari e Luca Traini, collana di Game Culture per Unicopli diretta da Marco Accordi Rickards direttore del Vigamus di Roma.

h 16.00 all’aperto attività assistite con i cani per introdurre bambini e ragazzi nel mondo degli animali e conoscere la comunicazione del cane e le sue attività ludiche, con Costanza Silbernagl

h 16.30 digital painting lab con Valeria Favoccia, autrice dei fumetti di Assassin’s Creed e game artist

h 17.00 presentazione del Team Giumongia (Monique Pasini, Giulia Colombo, Giulio Di Salvo) in salotto e alle 17.30 in sala

tutto il pomeriggio cosplayer di Assassin’s Creed Cosplay Italia, incontro e fotografie

Presentazioni in salotto di Accademie che formano figure professionali per il mondo del videogame, del cinema, della televisione, della pubblicità

13-14 ottobre Lab e incontri in salotto e in galleria

Dalle 15 alle 18 del 13 ottobre Lab di videogame: digitalart, concept art, pixel art, game photography con Perini, Porrini, Scampini, Bonora, Baggio, Coata, Alen Zero, Delrio.

dalle 15 alle 18 del 13 ottobre lab famiglia game art, giochi, pacman family, yoga, con Sartori, Masera, Ferrari, Traini, Emilitri, Martinelli

Team IndieGame e sviluppatori. 13 ottobre ‘Freakout’ di 4FUNstudio con Mauro Perini game artist (anche Art Director di Ubisoft Italia) e Alice Pisoni (concept artist Ubisoft Milano); 14 ottobre FOOTPRINTS con Francesco e Maurizio De Angelis, DUSK con Tommaso Loiacono e FORGE REPLY con l’AD Alessandro Bragalini

28.10 Lab e incontri in salotto e in galleria

h 14.00 Lab dedicato alla psicologia con Mindroom

h 14.30 Corner di AnotheBrics videogame per lingue straniere

h 15.30 Lab di coding con Biancamaria Mori

Dalle 16 alle 18 conferenze: Conscious gaming, Naturopatia, Erboristeria, Alimentazione, con Emanuele Cabrini, Elisa Corinaldi

h 17.00 Trinity Team con ‘Slaps and beans’ con Manuel Labbate

La partecipazione ai lab e agli incontri è gratuita; i partecipanti sono tenuti però ad iscriversi.