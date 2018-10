A Bozzolo torna il Gran Galà dell’Aia

Polli, conigli, colombi e porcellini d’India accoglieranno i visitatori a Villa Della Porta Bozzolo, dimora signorile del FAI-Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018.

In concomitanza con le Giornate FAI d’Autunno, il “Gran Galà dell’Aia”, evento in collaborazione con l’Associazione Lombarda Avicoltori (ALA), offrirà un ricco programma di attività per conoscere e ammirare razze rare e antiche di animali da cortile, con approfondimenti, workshop, giochi e laboratori per i più piccoli.

Sabato 13 alle ore 15 si svolgerà il laboratorio di acquarello intitolato “È nato prima l’uovo o la gallina?” (durata 100 minuti). L’illustratrice Valentina Pasta mostrerà gli strumenti del mestiere (colori e pigmenti, pennelli e carte) e le modalità di utilizzo dell’acqua, elemento cruciale di questa tecnica di pittura. Verranno inoltre descritte le tecniche asciutto su bagnato, bagnato su bagnato e di velatura e i partecipanti potranno provare a ritrarre dal vivo uno dei curiosi animali che circoleranno nel giardino della villa.

Domenica 14 alle ore 11.30, 14.30 e 16.30, i bambini saranno invitati al laboratorio “Cresta su Cresta” durante il quale, guidati da sapienti maestri e lavorando con tessuti, corde e materiali naturali, potranno modificare la propria capigliatura con creste colorate o cambiare il proprio aspetto con piumaggi variopinti. Inoltre, ci sarà la possibilità di sfidare mamma e papà nel gioco “L’uovo nel cucchiaio”; per i più piccoli sarà a disposizione anche un tavolo per giochi di manualità con le granaglie.

Domenica alle ore 14.30 (durata 75 minuti), per gli amanti della fotografia si svolgerà un workshop fotografico. Gli appassionati potranno cimentarsi nella ritrattistica all’aperto degli animali. In conclusione, la domenica pomeriggio il “Gran Galà dell’Aia” offrirà conferenze di approfondimento dei temi della biodiversità nell’allevamento.

Le attività di laboratorio sono a pagamento e su prenotazione

Chi vorrà pranzare potrà rivolgersi al ristorante di Villa Della Porta Bozzolo La Cucina di Casa, contattabile al numero 0332 651793.

Con il Patrocinio della Provincia di Varese.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Villa Della Porta Bozzolo, Giorni e orari: sabato e domenica 13 e 14 ottobre 2018 dalle 10 alle 18

La manifestazione si svolge in concomitanza con le Giornate FAI d’Autunno. Per questo, all’accesso del Bene sarà richiesto un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno dell’attività della Fondazione. Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento – a questi ultimi sarà destinata eccezionalmente la quota agevolata di 29 euro anziché 39 – saranno dedicate visite esclusive, accessi prioritari ed eventi speciali. La quota agevolata varrà anche per chi si iscriverà per la prima volta tramite il sito www.fondoambiente.it nel mese di ottobre.

Laboratori per bambini: €5 a bambino; “È nato prima l’uovo o la gallina?”: €15, €10 per gli iscritti FAI; Workshop fotografico: €15, €10 per gli iscritti FAI.