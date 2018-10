Diciannovenne arrestato con 99 grammi d’erba

Le informazioni confidenziali sono il pane delle forze dell’ordine e quindi non c’è da chiedersi come mai un ragazzo di 19 anni di Varese si sia trovato di fronte al giudice per direttissima, questa mattina a Varese in stato d’arresto.

Difatti era stato trovato ieri dagli agenti della squadra mobile di Varese con la droga nella propria abitazione, in tutto 99 grammi contenuti in barattoli di vetro: una quantità sufficiente per farlo uscire in manette da quell’appartamento di San Fermo dove vive coi genitori.

«Non ho lavoro, volevo arrotondare», si è giustificato il ragazzo, trovato con la disponibilità di 300 euro in contanti.

Ma l’intenzione di rimettersi sulla retta via sembra essere piaciuta al giudice: c’è in ballo un lavoro che il diciannovenne sta cercando, progetti di volontariato e una vita davanti: gli agenti hanno operato correttamente e quindi l’arresto è stato convalidato, ma invece di applicare gli arresti domiciliari chiesti dal pubblico ministero, la Corte ha deciso per la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per firmare di fronte agli agenti della questura due volte al giorno.