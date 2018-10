Digital Innovation, ecco gli appuntamenti rivolti alle imprese

Continuano i seminari divulgativi su “Impresa 4.0”, gratuiti e rivolti a tutte le imprese con la presenza dei Digital Innovation e organizzati da Camera di Commercio di Varese.

Il prossimo appuntamento è per lunedì primo ottobre dal titolo “Web marketing e e-commerce: come creare un proprio negozio on line e accelerare le vendite – (Parte I)” al Centro Congressi Ville Ponti ( a Varese in piazza Litta, 2).

Seguirà la seconda parte dell’incontro, lunedì 15 ottobre 2018, dal titolo “Web marketing e e-commerce: come creare un proprio negozio on line e accelerare le

vendite – (Parte II)”.

I prossimi incontri prevedono lunedì 19 novembre, “Le potenzialità di Impresa 4.0 per il settore agricolo” al Centro Congressi Ville Ponti a Varese in piazza Litta, 2. Mercoledì 21 novembre invece l’appuntamento è con “Aprirsi ai mercati esteri: il marketing digitale per l’export e l’internazionalizzazione della propria attività (Parte I)” a MalpensaFIere – Busto Arsizio – via XI settembre, 16.

La seconda parte dell’incontro è per mercoledì 28 novembre dal titolo “Aprirsi ai mercati esteri: il marketing digitale per l’export e l’internazionalizzazione della

propria attività (Parte II)” sempre a MalpensaFIere – Busto Arsizio – via XI settembre, 16.

Tutti i seminari si terranno dalle 9.30 alle 13.30. Info e Iscrizioni: www.va.camcom.it, segreteria organizzativa: pid@va.camcom.it.