Fabio Concato e il Di Sabatino Trio aprono Eventi in Jazz

Apre sabato 20 ottobre la rassegna Eventi In Jazz 2018. Alle 21 sul palco del teatro Sociale Delia Cajelli ci saranno Fabio Concato & Paolo Di Sabatino Trio.

“Guido piano”, “Fiore di maggio”, “Rosalina”, “Domenica bestiale”, “Non smetto di aspettarti”, “M’innamoro davvero”; sono solo alcune delle sue canzoni entrate nell’immaginario collettivo degli italiani. La collaborazione di Fabio Concato con artisti dell’area jazz è viva sin dai suoi esordi quando ebbe tra i suoi partner l’armonicista Thoots Thielemans. Proseguita alternando arrangiamenti pop e rivisitazioni jazz sino ai giorni nostri con il sodalizio attuale che lo vede insieme al Paolo Di Sabatino Trio. Un partenza di grande appeal ed eleganza per una rassegna che non ha confini.

Concato ha segnato un’epoca ed ha lasciato un segno profondissimo nella storia della musica d’autore italiana, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità.

Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni.

Paolo Di Sabatino è un pianista, compositore, arrangiatore. Classe 1970, artista in ambito jazzistico, ma a tutto tondo, con partecipazioni a diverse trasmissioni radio/televisive nazionali (Radio Rai 1,2,3, Radio Capital, Rai News 24, Tg2, Domenica In, La7), invitato presso i festival jazz più importanti del panorama nazionale ed internazionale, al fianco di musicisti come Massimo Urbani, Paolo Fresu, Nicola Arigliano, Lee Konitz, Gegè Telesforo, Enrico Rava, Maurizio Giammarco, Irio De Paula, Roberto Gatto, Bob Mintzer, ha avuto modo di collaborare anche nell’ambito cinematografico e teatrale con attori quali Michele Placido, Arnoldo Foà, Nino Castelnuovo, Sergio Rubini e moltissimi altri.

Essendo i concerti a libera fruizione non prevedono la possibilità di prenotazione. Le porte del teatro Sociale verranno aperte alle ore 20 ed in quella circostanza sarà possibile accedere al teatro e munirsi di un biglietto numerato che garantisce la possibilità di sedersi.

Non sono previste possibilità cumulative, cioè ritirare i biglietti con posto a sedere anche per terzi.

PER INFO 0331 390310