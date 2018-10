ioleggoperchè, l’ I.P. “Verri” Busto Ariszio aderisce all’iniziativa

L’Istituto Professionale “Pietro Verri” di Busto Arsizio ha aderito alla più grande iniziativa nazionale di promozione alla lettura (#ioleggoperchè) organizzata dall’Associazione Italiana Editori e finalizzata alla raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche.

Per l’occasione, IP Verri è gemellato con tre librerie del centro: Busto Libri Boragno, Ubik e Libracco.

Da sabato 20 a domenica 28 ottobre tutti coro che entreranno in queste librerie potranno acquistare un libro da donare all’istituto Verri, permettendo così alla scuola di incrementare il proprio patrimonio librario.

Per pubblicizzare l’evento, gli studenti del Verri, con l’aiuto delle docenti responsabili della biblioteca – prof.sse Buonasera, Cioffi, D’Anna – hanno organizzato una serie di iniziative volte alla promozione della lettura:

– martedì 23 e giovedì 25 ottobre 2018 , dalle 10 alle 12, saranno presenti in centro presso la Libreria Boragno dove presenteranno una simpatica attività di Book speed date: chiacchiereranno con i passanti dei loro libri del cuore e offriranno loro una tazza di tè caldo e biscotti;

– sabato 27 ottobre 2018 (dalle 10 alle 11.30) saranno invece presenti nelle librerie Ubik e Libraccio per far riscoprire ai cittadini il piacere della lettura ad alta voce: leggeranno albi illustrati e raccolte di poesie.

Poi, chi lo vorrà, potrà comprare un libro e donarlo alla scuola.

I ragazzi e i docenti dell’I.P. “Verri” aspettano con entusiasmo e allegria tutti coloro che vorranno partecipare a questa importante iniziativa volta a far riavvicinare i nostri giovani studenti al mondo dei libri!

Le docenti del Verri

Buonasera Melania

Cioffi Immacolata

D’Anna Nicoletta