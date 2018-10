L’Europa della Openjobmetis comincia dalla Bulgaria

È la formazione bulgara del Rilski Sportist, società della città di Samokov, la quarta componente del Gruppo F di Fiba Europe Cup, quello che vedrà protagonista la Openjobmetis insieme ai portoghesi del Porto e agli ungheresi dell’Alba Fehervar.

Lo ha stabilito oggi la Fiba, al termine delle gare preliminari delle coppe europee di pallacanestro che si sono concluse ieri sera. E proprio il Rilski – campione nazionale in carica – sarà la prima avversaria dei biancorossi nel girone di qualificazione alla seconda fase: il match in terra bulgara si disputerà mercoledì prossimo, 17 ottobre alla Arena Samokov, impianto da circa 2.500 spettatori.

La Regular Season – per la quale da ieri sono in vendita gli abbonamenti allo store del palazzetto – durerà sei partite di cui tre casalinghe e terminerà il prossimo 21 novembre. Ogni girone qualifica alla seconda fase le prime due della classifica: anche in quel caso saranno formati gironi ai quali si uniranno anche le formazioni eliminate dalla Champions League. Di seguito il calendario completo della Openjobmetis per la prima fase.