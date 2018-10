Openjobmetis, un altro ruggito: Trieste resiste 25 minuti

Se Attilio Caja è giudicato un allenatore “aziendalista”, i suoi uomini non possono che continuare a timbrare il cartellino: terzo impegno casalingo in campionato e terza vittoria a Masnago per una Openjobmetis implacabile tra le mura amiche e ora – bello sognare anche se siamo all’inizio – tallona in classifica le imbattute Venezia e Milano.

Varese si sbarazza anche di Trieste (78-66), neopromossa tutt’altro che morbida e piuttosto temuta alla vigilia, restando sempre concentrata sulla partita e azzannando con forza quando gli ospiti hanno dato qualche segno di cedimento. Solita prova collettiva per gli uomini di Caja, anche se poi il break è arrivato quando l’uomo più atteso, Aleksa Avramovic, ha acceso i reattori dopo due quarti insipidi. La sua striscia vincente, 11 punti (non 12 solo perché il primo tiro messo a segno era con una punta del piede sulla linea dei 6,75), ha rotto gli equilibri a metà del terzo quarto, uno “sberlone” che ha fatto girare la testa ai triestini che da lì in poi non si sono più ripresi.

Ma sarebbe sbagliato indicare in Avramovic l’uomo vincente: Aleksa ha fatto il suo – concentrato in 10′ – ma la prova a tutto campo di Scrubb e il consueto dominio di Cain sotto i tabelloni sono stati gli altri ingredienti principali del successo biancorosso. Tante però le note positive: da Ferrero (male in avvio, poi in crescita) ad Archie (dopo tanta panchina per i falli) a Iannuzzi che non ha fatto rimpiangere Cain nelle rotazioni. E poi Varese ha stretto tutta assieme la difesa: l’Alma si è fermata a un misero 30% da 2 (discreto 33% dall’arco dove, però, ha avuto periodi bui), con le tenaglie della Openjobmetis pronte a chiudere l’area a ogni tentativo di scardinamento.

Con queste certezze, in attacco e in retroguardia, Varese è pronta a risalire sull’aereo in direzione Budapest: martedì (18,30) c’è la sfida all’Alba Fehervar che vale il primato del girone in Fiba Europe Cup. Vincere sarebbe un bel viatico per poi sfruttare al meglio una settimana che porta dritti dritti al match di domenica (a mezzogiorno) a Reggio Emilia. Perché in casa la OJM è una certezza, ma se facesse un colpaccio in trasferta salirebbe ancora di più nel ranking e nella considerazione generale.

OPENJOBMETIS VARESE – ALMA TRIESTE 78-66

(21-17, 46-40; 67-55)

VARESE: Moore 9 (3-8, 1-5), Avramovic 14 (2-7, 3-6), Scrubb 10 (3-5, 1-3), Archie 11 (1-4, 3-3), Cain 13 (5-10); Iannuzzi 6 (2-2), Tambone 2 (0-2, 0-3), Ferrero 9 (3-6, 0-3), Bertone 4 (1-1, 0-1). Ne: Gatto, Natali, Verri. All. Caja.

TRIESTE: Fernandez 7 (2-3, 1-4), Sanders 5 (0-3, 1-6), Strautins 15 (2-6, 2-4), Silins 1 (0-4 da 3), Mosley 2 (0-2); Walker (0-4 da 3), Peric 18 (3-7, 2-2), Wright 11 (1-4, 2-3), Cavaliero 7 (2-5, 1-3), Cittadini. Ne: Coronica, Schina. All. Dalmasson.

ARBITRI: Martolini, Quarta, Calbucci.

NOTE. Da 2: V 20-45, T 10-30. Da 3: V 8-24, T 9-30. Tl: V 14-19, T 19-25. Rimbalzi: V 51 (19 off., Cain 11), T 31 (8 off., Peric 8). Assist: V 15 (Moore 6), T 15 (Peric, Wright 4). Perse: V 16 (Archie, Moore 3), T 14 (Wright 4). Recuperate: V 6 (Scrubb 3), T 7 (Strautins 3). Usc. 5 falli: Ferrero. F. antisportivo: Peric. Spettatori: 4.256. Incasso: 64.195 euro.