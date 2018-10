Petizione all’asilo: “Com’è l’acqua che bevono i bimbi?”

Informazioni precise sulla qualità dell’acqua che viene bevuta dai bimbi alla scuola materna e sulla situazione del quartiere. È quello che chiedono un centinaio di genitori della scuola materna comunale di via Don Marzorati in una petizione consegnata ieri mattina in Municipio.

Una richiesta ufficiale che fa seguito al silenzio, dal febbraio scorso, dell’Amministrazione comunale di fronte a richieste precise avanzate da una mamma.

Tutto è iniziato quando, durante una seduta di consiglio comunale, una saronnese ha chiesto al sindaco, «in qualità di autorità responsabile della salute pubblica»m chiarimenti sulla situazione della qualità dell’acqua dell’asilo e della sua fornitura ai bambini. In particolare i genitori volevano sapere come mai l’amministrazione scolastica «ha deciso, nel passato anno scolastico, di non distribuire più le bottigliette dell’acqua minerale durante i pasti, ma di dare l’acqua del rubinetto, senza peraltro avvisare i genitori».

Malgrado le rassicurazioni avute al momento su una risposta dal Comune non sono arrivate informazioni precise. «Il direttore didattico – si legge nella lettera – ha solo comunicato alla mamma intervenuta in consiglio che era stato installato un “depuratore” sui rubinetti della cucina, che, come noto, non è deputato al trattamento dei solventi».

Così con l’inizio del nuovo anno scolastico sono tornati alla carica chiedendo «di essere costantemente informati circa la situazione dell’acqua che viene data ai bambini della scuola e lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica della falda acquifera».