Coinvolgere l’opinione pubblica e il sistema delle imprese in uno spettacolo di teatro civile in grado di sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sui troppo spesso sottovalutati danni che la contraffazione può arrecare non solo all’economia e al sistema produttivo italiano, ma anche alla salute delle persone, alla dignità umana, al lavoro e all’ambiente. È con questo scopo che il Gruppo Tecnico “Made in” di Confindustria, in collaborazione con l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e la Liuc–Università Cattaneo, organizza la rappresentazione scenica “Tutto quello che sto per dirvi è falso”, con l’attrice Tiziana Di Masi.

L’appuntamento è per mercoledì 3 ottobre alle ore 11 alla Liuc – Università Cattaneo (Aula Bussolati), di Castellanza.

All’evento sono invitati a partecipare gli studenti del territorio (quasi 300 quelli attesi), gli imprenditori e le autorità. È possibile iscriversi online sul sito dell’Unione Industriali.

Il programma prevede: alle ore 11 saluti istituzionali: Paolo Bastianello, presidente Gruppo Tecnico “Made in” di Confindustria, Riccardo Comerio, presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Michele Graglia, presidente della Liuc-Università Cattaneo. Alle ore 11.15 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso”, di Andrea Guolo, con l’attrice Tiziana Di Masi. Alle ore 12.15 dibattito con il generale Marco Lainati, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Varese, e Francesca Cappiello, responsabile per la lotta alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Alle ore 12.45 conclusioni.

L’evento si inserisce tra le attività promosse su tutto il territorio nazionale dal “Protocollo di intesa per la realizzazione di iniziative di formazione contro la contraffazione e l’Italian Sounding rivolte ai giovani”, firmato da MISE, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Guardia di Finanza, Confindustria, Coldiretti, Confcommercio, Cna.