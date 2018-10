Scontro tra auto e minivan: cinque persone coinvolte

Scontro tra due veicoli questa sera, in comune di Maccagno con Pino e Veddasca

L’incidente si è verificato sulla statale 394, poco dopo le 21.30.

Per cause ancora in fase di accertamento un minivan con targa svizzera e un’autovettura si sono scontrati. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Cinque le persone coinvolte: una ragazza di 19 anni, due ragazzi di 20 e 23 anni, e due adulti, una donna di 42 anni e un uomo di 47.

Sul posto due ambulanze, con il supporto dell’automedica, e i Carabinieri di Luino che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasportate all’ospedale, una on codice verde e una in codice giallo.

[le foto id=703201]