Si torna a pulire i sentieri al Campo dei Fiori

Dopo la pausa estiva l‘associazione Amici del Campo dei Fiori riprende ad operare alla pulizia dei sentieri, che deve essere effettuata nel periodo in cui la vegetazione va in pausa, cioè nel periodo da ottobre a marzo.

La prima escursione per la pulitura è prevista per domenica 14 ottobre, e riguarderà un sentiero sommitale al Campo dei Fiori.

Il ritrovo dei partecipanti è alle 8,45 alla ditta Eugenio Malnati in via Dora, 2 a Varese (in prossimità della Torre di Velate) oppure alle 9,00 al bivio tra Sacro Monte/Campo dei Fiori, lungo la strada che sale al Sacro Monte.