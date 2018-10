Roma sblocca 186mila euro per il Puccini

186mila euro di finanziamento per l’Istituto Musicale Puccini di Gallarate.

Il contributo, deliberato ieri nella Capitale, era previsto nella Finanziaria del 2017. Si tratta della seconda parte, di importo identico al primo, del finanziamento previsto dal percorso che dovrebbe “traghettare” una serie d’istituti pareggiati verso la “statizzazione”, vale a dire alla presa in carico da parte dello Stato (oggi strutture e attività didattica sono pagati interamente dal Comune).

«Sono fiducioso che il percorso prosegua e soprattutto che a Roma valutino positivamente la “virtuosità ” del conservatorio» commenta il sindaco Andrea Cassani. Sarebbe davvero una beffa se si decidesse di avvantaggiare gli istituti che hanno parametri molto inferiori al nostro». Anche l’assessore alla Cultura, Isabella Peroni, registra con favore l’arrivo dal Miur del contributo e, come il primo cittadino, coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della statizzazione dell’istituto musicale: «Stiamo monitorando l’iter passo dopo passo. È fondamentale che il processo di “passaggio” al ministero del Puccini si completi, perché questa è la sola strada che possa garantire un futuro davvero importante a questa realtà di altissimo livello». Nel 2018 il Comune aveva ridotto lo stanziamento per il Puccini proprio contando sul finanziamento di Roma.