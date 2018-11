Doppia commissione per la nuova casa di riposo

Il progetto della “casa di riposo” – iniziativa privata, ma su terreno venduto dal Comune – sarà affrontato anche in una doppia commissione comunale.

Doppia perché due saranno le convocazioni: «Faremo una commissione urbanistica e poi una commissione servizi sociali subito dopo» dice l’assessore ai servizi sociali Nicoletta Alampi. Ora: l’aspetto urbanistico è inevitabile, dal momento che comunque rappresenterà un intervento edilizio rilevante, in una zona (via Gelada) appena alle spalle del nucleo storico di San Macario. Ma perché invece un passaggio in commissione Servizi Sociali? L’intervento non è privato? «Spiegheremo e ci confronteremo su come sarà impostata la progettualità, perché prevediamo anche alcuni posti riservati a residenti locali. Spiegheremo anche l’aspetto delle risorse aggiuntive che ne deriveranno e che intendiamo orientare al sociale» continua Alampi.

Le commissioni dovrebbero essere convocate nei prossimi giorni (le due commissioni sono presiedute da Maurizio Garofalo e Forastiere). Dal punto di vista della commissione sociale, si tratterebbe della prima di due (se non tre) convocazioni: tra gli altri temi ci sono il nuovo regolamento Affido, valutazione del servizio domiciliare anziani, la carta famiglia, la situazione della Montevecchio Società Cooperativa in liquidazione, l’avanzamento delle azioni locali del progetto Revolutionary Road.