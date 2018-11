Galparoli torna in Consiglio comunale: “Prepariamoci a governare Varese”

Piero Galparoli raccoglie il testimone di Carlotta Calemme. Dopo l’annuncio delle dimissioni della giovane consigliera comunale di Forza Italia (presentate per motivi professionali), il nuovo consigliere forzista ritorna ad impegnarsi in prima persona dopo qualche anno di assenza dalle istituzioni.

Galparoli ha già avuto esperienze in Comune (amministrazione Fontana) e in Provincia e ora, dopo essere risultato primo fra i non eletti alle scorse elezioni e aver intrapreso alcune iniziative imprenditoriali ed editoriali, torna tra i banchi del Consiglio comunale con alcuni capisaldi che si è dato per il suo nuovo impegno.

Da un lato ci sarà l’attività d’opposizione: «voglio portare proposte costruttive ma non ne farò passare una alla Giunta Galimberti – spiega Galparoli – perché il giudizio della città è netto: se andassimo ad elezioni adesso il centrosinistra prenderebbe il 20% e dunque il nostro impegno alla minoranza deve avere anche la consapevolezza che dobbiamo prepararci a tornare a governare questa città».

Dall’altro il neo consigliere non risparmia anche qualche stoccata all’attuale Governo del paese, Lega compresa: «Io ascolto la gente e devo dire che sono molto preoccupato – ha detto Galparoli -. La politica ha imposto solo il tema dei migranti ma è ora di dire che non è l’unico problema dell’Italia. Chi produce e fa impresa in questo paese è molto preoccupato. Io sono molto preoccupato. I commercianti attraversano una crisi durissima, i giovani emigrano. La politica deve occuparsi seriamente di tutto questo».

A presentare il nuovo consigliere c’erano il coordinatore cittadino del partito Roberto Leonardi e il capogruppo e neo consigliere provinciale Simone Longhini: «stiamo preparando un’azione importante per il consiglio comunale del 21 novembre – annunciano -. Intanto diamo il benvenuto a Piero e un sentito grazie a Carlotta Calemme che si è impegnata in questi anni. Forza Italia continuerà a lavorare ed impegnarsi con attenzione particolare ai temi della sicurezza, del sociale e della disabilità».