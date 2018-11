Galparoli entra in consiglio comunale e comincia con una mozione

E’ stato approvato con il voto unanime di tutti i presenti l’arrivo in consiglio comunale a Varese di Piero Galparoli, l’ultimo dei non eletti in Forza Italia che è subentrato a Carlotta Calemme, la giovane consigliera che ha rassegnato le dimissioni una settimana fa.

Il suo arrivo è stato salutato da una mozione: nel suo saluto iniziale ha infatti annunciato la presentazione di una mozione che richiama il sindaco a mettere in pratica il terzo punto del suo programma elettorale, cioè quello di sottoporre il suo operato – e il suo consenso – a un referendum on line, entro marzo prossimo.

La consigliera dimissionaria ha assistito alla sua sostituzione dai banchi del pubblico: prima che Galparoli prendesse il suo posto, lo ha anche affettuosamente salutato, in un segno di continuità tra i due consiglieri.

MOLTI SALUTI AFFETTUOSI PER CARLOTTA CALEMME

Sono stati in molti ad approfittare della presenza della consigliera dimissionaria, per rivolgere saluti affettuosi per gli anni passati in consiglio. A rivolgersi così a Carlotta Calemme sono stati in particolare Marco Pinti, Simone Longhini, e anche Luca Paris, che ha rivolto un saluto alla collega di minoranza durante una dichiarazione di voto.

PER GALPAROLI UN RITORNO DOPO ALCUNI MESI “SABBATICI” NEL RICORDO DI PIAZZA GIOVINE ITALIA

Oltre alla mozione, il saluto di Galparoli ha ricordato il suo recente passato in consiglio, dove è rimasto nella legislatura precedente. La sua opposizione sarà «Ferma e importante» ma «Non eviterò il dialogo».

In particolare: «Ho avuto buoni rapporti con i componenti dell’attuale maggioranza, quando erano in minoranza – ha spiegato – In particolare con Andrea Civati ho portato avanti la proposta di pedonalizzazione di piazza Giovine Italia. Abbiamo proceduto un po’ contro tutti i membri delle nostre rispettive formazioni, e ora posso considerarlo un punto d’orgoglio».