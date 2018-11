Gioco e disabilità possono stare insieme

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata al sindaco di Luino dagli attivisti del movimento cinque stelle

Gent.mo Sindaco Pellicini,

questa mattina un utente della pagina Facebook “Tutta Luino” ha postato un video riguardante una ragazza disabile che si divertiva un mondo a dondolare su un’apposita altalena, adatta a sostenere una carrozzina. Abbiamo giudicato indispensabile dotare almeno uno dei nostri parchi di tale attrezzatura, almeno come dimostrazione di un iniziale impegno della nostra cittadina all’abbattimento di barriere architettoniche.

A tal proposito vorremmo chiederle, in primis, se ha preso atto della nostra proposta di mozione protocollata in data 28/07/2017 in merito all’attuazione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e del PAU (Piano di Accessibilità Urbana), ma in particolare modo della recentissima comunicazione a Lei indirizzata e protocollata il 4 settembre, sottolineante la possibilità per Luino di partecipare al bando di Regione Lombardia destinato ai comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, fino ad un massimo di € 25.000,00 a fondo perso, per la realizzazione o per l’adattamento di parchi gioco inclusivi, ovvero parchi gioco senza barriere architettoniche e accessibili anche ai bambini con disabilità.

Restiamo in attesa di un cortese riscontro e continuiamo a renderci disponibili per qualsivoglia attività anche in merito al tema trattato.

Cordiali saluti.

Attivisti M5S