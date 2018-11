Iscrizioni a scuola: parte la stagione degli “open day”

Genitori e alunni alle prese con la scelta del futuro: inizia la stagione degli incontri.

In attesa che il Ministero annunci la finestra temporale entro cui presentare la domanda di iscrizione ( che per la prima classe è solo on line), le scuole si presentano con appuntamenti congiunti o singoli.

Secondo alcune voci, i termini quest’anno potrebbero essere anticipati anche di un mese partendo il 15 dicembre. Se le informazioni dovessero essere corrette, per molti istituti il calendario ipotizzato potrebbe saltare. Anche per i genitori, vorrebbe dire anticipare a prima delle vacanze natalizie “il tour” delle scuole papabili.

Una prima possibilità ci sarà con i diversi saloni dell’orientamento programmati in diversi comuni.

Venerdì 9 novembre dalle 16 alle 20 alla Carducci di via Arioli a Gavirate Sabato 10 novembre dalla 9.30 alle 12.00 – alla dante Alighieri di via San Carlo a Marnate Venerdì 9 dalle 15 alle 18 e sabato 10 novembre dalle 9/13 e 14/17 all’istituto Riba di via del carso 6/b a Saronno Sabato 10 novembre dalle 15 alle 18 alla scuola Violetti di via Manin 3 Varese Sabato 10 novembre dalle 15 alle 18 alla scuola Ponti di via Confalonieri a Gallarate Sabato 17 novembre dalle 14.30 alle 17.30 allo Spasiorienyamento CFP Ticino Malpensa di via Visconti di Modrone 2 – Somma Lombardo Sabato 17 novembre dalle 9 alle 18 – salone dell’orientamento scolastico Museo del tessile via Galvani Busto Arsizio Venerdì 23 novembre dalle 16 alle 2’ alla scuola caduti per la patria di via Don Sturzo 204 Travedona Monate Sabato 1 dicembre dalle 9 alle 12 alla scuola Schwarz di via Schwarz

Provincia di Varese dedica una pagina del sito istituzionale proprio al tema dell’orientamento in cui si hanno anche aggiornamenti continui delle attività di presentazione degli istituti superiori

Di seguito il calendario con le diverse date decise dai singoli istituti (aggiornato al 5 novembre – ulteriori info qui: http://www.provincia.varese.it/open-day-scuole-superiori-e-saloni-orientamento)