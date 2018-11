Maccagno, cade pianta, statale bloccata

Un grande albero è caduto questo pomeriggio, lunedì, attorno alle 14 a Maccagno con Pino e Veddasca fuori dall’abitato di Maccagno in direzione Zenna.

Galleria fotografica Albero sulla statale 3 di 3

A dare l’allarme alcuni automobilisti che hanno chiamato il 112 per avvertire del fatto: è partita da Luino una squadra di vigili del fuoco che sta provvedendo al taglio del fusto e delle ramaglie per liberare la strada, che rimarrà chiusa per il tempo necessario all’intervento.

Nel punto interessato dall’interruzione non vi sono bypass stradali e per arrivare al confine di Stato è necessario quindi attendere il termine dei lavori, come ha confermato il sindaco Fabio Passera. Non si registrano feriti.

L’interruzione è al chilometro 42+400.

Di seguito la nota di Anas: