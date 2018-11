È nata la “Varez”, l’omaggio di SWM alla “Terra di Moto”

Che Varese sia la “Terra di Moto” lo dicono sia la storia, sia una recente e azzeccata alleanza tra un bel numero di aziende locali che lavorano proprio nell’indotto motociclistico. E da oggi la “Terra di Moto” ha anche un bolide a essa dedicato, dal nome che non lascia spazio a dubbi: “Varez”.

Nel corso di Eicma, il grande salone fieristico di categoria in corso di svolgimento a Rho, è stata infatti presentata la nuova nata di casa SWM, l’azienda che ha ereditato lo storico stabilimento di Cassinetta di Biandronno e che anno dopo anno si sta radicando sempre di più sia sul mercato sia nel cuore degli appassionati.

La Varez (sul serbatoio e nelle grafiche la scritta ufficiale è VA’RE:Z, così da avere un’esatta pronuncia del nome in dialetto della Città Giardino) è una naked disponibile in tre versioni: 400, 300 e 125, e ha l’ambizione di portare in giro per il mondo il brand di un territorio in cui le motociclette sono parte integrante del paesaggio, dell’industria e della cultura locali. SWM del resto è una delle aziende che fanno parte del progetto “Varese Terra di Moto” che proprio a Eicma ha presentato i suoi itinerari motociclistici disegnati sulle strade dei Sette Laghi.

La scelta di SWM di dedicare un bolide a Varese ha trovato applausi anche dalla politica: all’incontro hanno partecipato sia il sindaco Davide Galimberti, sia Francesca Brianza, oggi vicepresidente del Consiglio Regionale: «Per noi questa scelta è un grande motivo di orgoglio: questa moto è un gioiello nato in una provincia nella quale si continua ad investire, a produrre e a sognare – ha detto Brianza – Il paesaggio varesino con le sue colline, i laghi e i gli itinerari ha sempre entusiasmato i motociclisti ispirando molteplici iniziative imprenditoriali. Siamo quindi felici che SWM continui a portare avanti questa grande tradizione industriale che dà lustro e vanto al nostro territorio».

Per l’azienda di Biandronno è invece intervenuto il responsabile marketing, Ennio Marchesin: «Per noi inizia una nuova era: la quarta piattaforma rappresenta una svolta storica per SWM, ci abbiamo lavorato con grandissimo impegno. Sentivamo di dover restituire qualcosa al nostro territorio che è fonte di ispirazione quotidiana. Questa moto andrà in tutto il mondo e sarà un modo per far conoscere ancor di più Varese, ormai meta sempre più preferita per gli appassionati».