Pd: nasce il nuovo circolo che unisce Induno, Cunardo e Marchirolo

Nasce un nuovo circolo del Pd nell’Alto Varesotto.

Domenica in occasione del congresso provinciale, il Pd ha anche rivisto la sua struttura territoriale, e una delle novità più rilevanti è stata la nascita del nuovo circolo “Induno Olona con Valganna e Valmarchirolo”.

«Negli anni la creazione di enti intermedi di secondo livello, come Comunità Montana e Provincia, ha spostato sempre di più le scelte e le decisioni politiche cruciali per i cittadini dal livello comunale e quello intercomunale, connettendo comunità e territori – spiegano i responsabili provinciali del partito – Per questo motivo anche il Pd ha pensato di superare l’originale organizzazione basata su tre circoli (Induno Olona, Cunardo e Marchirolo) per creare un’unica sezione zonale con competenza sui ben 11 Comuni (Bedero, Cadegliano, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio e Valganna) oltre la metà quindi dei municipi appartenenti alla Comunità Montana del Piambello».

Le primarie di domenica sono state l’occasione per eleggere il direttivo e la segretaria: sarà Renata Ballerio (nella foto) a guidare il nuovo circolo che avrà la sua sede a Induno Olona in piazza Foscarini.