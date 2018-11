Il “risotto d’autunno” del Vecchio Castagno su Alice Tv

La ricetta del “Risotto Carnaroli al profumo d’autunno” ideata da Valeria e Francesca Onofrio dell’Agriturismo il Vecchio Castagno di Angera è stata protagonista della puntata di ieri (lunedì 5 novembre) di Casa Alice.

Il programma, in onda su Alice, canale del digitale terrestre interamente dedicato al mondo della cucina e dell’enogastronomia, è condotto da Franca Rizzi e dallo chef Marco Valletta.

Si tratta di una delle trasmissioni storiche del palinsesto di Alice che in ogni puntata presenta ricette della tradizione e rivisitate alla portata di tutti.

Il “Risotto Carnaroli al profumo d’autunno” è soltanto una delle specialità della cucina del Vecchio Castagno. La ricetta è nata da Francesca e Valeria Onofrio, sorelle che gestiscono da anni l’azienda di famiglia. L’agriturismo è situato in un’area verde proprio all’ingresso di Angera, al confine con la frazione di Ranco, Uponne. L’azienda oltre alla buona cucina offre tantissime possibilità e attività di divertimento e relax per grandi e piccini. Inoltre dalla passione per la natura e l’allevamento si producono diversi prodotti, tra i quali il più noto è l'”agrigelato”.