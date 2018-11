Storie e creatività, anche in caso di pioggia

Se questo primo fine settimana di novembre promette piogge e brutto tempo, ci pensano musei e associazioni a proporre laboratori, visite e letture animate per bambini e famiglie. Stimoli da cogliere vicino casa o con una piccola gita fuoriporta.

Somma Lombardo: per tutto il fine settimana i bambini mascherati entrano gratis a Volandia, e alle ore 16 la merenda è offerta dal bistrot interno > L’iniziativa

Azzate: sabato pomeriggio, per il ciclo “Favole a merenda”, nella sala Triacca di via Volta il cantastorie eacconta “Il Mostro rosa” > Leggi

Meride (CH): i fossili riportano in vita i dinosauri grazie alla creatività dei bambini nei laboratori proposti per sabato e domenica dal Museo del Monte San Giorgio di Melide > Come partecipare

Gallarate: la libreria Storie sotto coperta di Gallarate propone quattro appuntamenti con libri e laboratori tra sabato e domenica > Leggi qui

Varese: domenica pomeriggio torna al museo Baroffio il laboratorio di “Faccia a Faccia con l’arte”, dedicato questa volta alla ricerca di Santi e Martiri > I dettagli

FUORIPORTA

Como: visita guidata con colazione dedicata ai bambini domenica mattina alle ore 10.30 per la mostra Miniartextil allestita nell’ex Chiesa San Francesco > I dettagli

Genova: Il Festival della scienza propone a bambini e ragazzi oltre 80 laboratori tra cui la mostra interattiva “Diamo i numeri”, realizzata in collaborazione con l’Università dell’Insubria > Leggi qui