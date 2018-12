A Buguggiate il Natale porta in dono musica e solidarietà. Sabato 15 dicembre, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in collaborazione con il Circolo Culturale e Ricreativo della banca, propone il tradizionale concerto di Natale.

Sul palco del teatro dell’oratorio San Giovanni Bosco (via Trieste 31) il corpo musicale Giuseppe Verdi di Capolago diretto dal maestro Giuliano Guarino per uno scambio di auguri in musica con tutta la comunità di Buguggiate e della provincia di Varese. Per la Bcc sarà l’occasione per consegnare le tradizionali beneficenze al territorio.

«È un momento che riproponiamo ogni anno e al quale siamo particolarmente legati per il carico di significati che porta con sé e per il valore che assume, soprattutto nel periodo natalizio», ricorda il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «La nostra Banca di Credito Cooperativo vuole essere vicina alla comunità che l’ha vista nascere e crescere nel territorio varesino, confermando quella una particolare attenzione alle famiglie e alle imprese che hanno contraddistinto tutta la sua storia. Non siamo solamente un istituto di credito, ma una realtà che si pone nei confronti del territorio con sensibilità e con un’azione dedicata a farlo crescere sia sotto il profilo economico, sia sotto quello culturale e sociale».

Per il concerto di Natale, la banda Giuseppe Verdi, formazione musicale del Varesotto che ha alle spalle più di 90 anni di storia, eseguirà alcuni brani presi dal proprio repertorio classico e moderno; ovviamente, non mancheranno le tradizionali arie natalizie. Al termine del concerto, ci sarà la possibilità di un brindisi augurale. L’inizio del concerto è previsto alle 20.45; l’ingresso è libero.