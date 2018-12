Genrah e El Rubio, l’Ep che unisce il Sud America e Varese

Per il suo primo EP l’artista ecuadoriana Genesis Quinonez aka Genrah ha scelto la sua lingua madre: lo spagnolo. Arrivata in Italia a 13 anni dal lontano Ecuador, presenta il suo primo progetto discografico nato in provincia di Varese e dal titolo “Despiertate Genrah”.

Un lavoro dove la cantante vuol far conoscere al pubblico la sua interiorità, le sue canzoni, i suoi desideri. L’Ep ha una copertina semplice ma nasconde sonorità moderne e nuove che al suo interno si mischiano sonorità latin, pop, elettroniche, dance. Le musiche sono state composte e arrangiate insieme a El Rubio, polistrumentista varesino che ha suonato flauto traverso e chitarra elettrica in questa opera discografica.

Despiertate vuole essere un invito alla danza, al movimento, alla vita. Canzoni che parlano di amore, di bugie, di relazioni umane, di difficoltà ma anche di positività, di ottimismo, di voglia di vivere. Elementi buoni e cattivi, lucenti e oscuri, due facce opposte di una sola complessa e magnifica medaglia: la vita.