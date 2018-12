Gregorio Navarro è il bizzozerese dell’anno 2018

E’ stata Bizzozero e la sua gente la protagonista della “Festa di Bizzozero” 2018, l’iniziativa promossa dal Circolobizzozero che vede la presenza o la collaborazione di quasi tutte le realtà istituzionali ed associative del rione, e che trova il suo culmine nella proclamazione del “Bizzozerese dell’anno“, una persona che abbia portato lustro al rione con la propria attività, o che si sia distinta per il servizio dato alla comunità locale.

L’appuntamento come da programma si è svolto venerdì sera scorso (14 dicembre) presso il salone polivalente del circolo di via Monte Generoso, dove numerosi bizzozeresi hanno rapidamente esaurito i posti disponibili.

Come già negli ultimi anni la serata è stata prima aperta e poi chiusa da dei brevi interventi dialettali della Famiglia Bosina, intervenuta con due rappresentanti di punta: Antonio Borgato, il Re Bosino (che si è cimentato anche in una lettura di Trilussa rigorasamente in dialetto romanesco), e Lidia Borgato.

Confermato poi lo schema ormai tradizionale, che sembra incontrare i favori del pubblico, e dunque una prima parte dedicata alle presentazioni delle “novità” bizzozeresi, ed una seconda parte alle numerose premiazioni, intervallate dall’ormai irrinunciabile poesia natalizia di Alba Rattaggi, nota e pluripremiata poetessa bizzozerese.

Per quanto riguarda la prima parte della serata, da registrare sono stati i saluti delle autorità, a partire da Davide Galimberti, sindaco di Varese, a Francesca Strazzi, Assessore ai quartieri del Comune di Varese, e l’introduzione-presentazione della serata stessa ad opera di Raffaele Coppola, Presidente del Circolobizzozero.

La conduzione quindi è passata a Giancarlo Angeleri, già direttore del quotidiano La Prealpina e oggi collaboratore di Rete 55, nonchè destinatario l’anno scorso del premio di giornalismo “Don Giuseppe Macchi” indetto da Bizzozero.net; è stato dunque lui a presentare e a fare una breve intervista a Renzo Luini, l’artista selezionato da Marcello Morandini per esporre le sue opere durante la serata, e alla Famiglia Bosina, che ha così illustrato le finalità e le numerose iniziative dell’ente.

E’ poi seguita la presentazione di due convenzioni stipulate dal Circolobizzozero per i suoi soci, quella con il CUS Insubria e quella con il Centro Diagnostico San Carlo, dell’attesissimo “Calendario bizzozerese” (curato per il 5° anno consecutivo da Mario Bianchi, ed in vendita da sabato presso Bubusettete) e della nuova iniziativa realizzata dal Circolobizzozero con Università dell’Insubria e Comune di Varese: il Campus Diffuso.

A chiudere le presentazioni è toccato al progetto “Fiabe a Bizzozero“, l’iniziativa realizzata da BIZZOZERO.NET con le locali scuole primarie Marconi e Garibaldi; sono dunque intervenute le insegnanti Cristina Pirovano e Marina Luoni, con alcuni loro allievi che l’anno scorso hanno realizzato i racconti “Embres” e “I 40 matocch de Bigiogiar”, ambientati a Bizzozero e confluiti poi negli omonimi libri che i bambini hanno giustamente esibito co orgoglio.

Dopo il già citato intervento di Alba Rattaggi, si è entrati nel vivo della serata, con le premiazioni. La prima onoreficenza assegnata è stata quella di “Socio dell’anno del Circolobizzozero”, andata a Mario Bianchi, quindi il Comitato Genitori della Marconi con la sua presidente Valeria La Terra Pirrè, attraverso l’Assessore Strazzi, ha premiato i genitori volontari, mentre l’Associazione Genitori della Garibaldi, con la sua presidente Silvia Gaggini, ha premiato Daniele Giusti e Giovanni La Mura.

E’ stato invece Aldo Ossola, indimenticato pluricampione della pallacanestro a consegnare il premio di atleta bizzozerese dell’anno per Giacomo Lazzari, della Pallacanestro Bizzozero, rappresentata nell’occasione da Adolfo Bonsignori.

Chiara Milani, già giornalista de La Prealpina, volto noto di Rete 55 e direttore di VareseMese, si è invece aggiudicata il premio di giornalismo “Don Giuseppe Macchi” edizione 2018.

Onoreficenza d’eccezione invece è stata quella che la Croce Rossa Italiana ha tributato al bizzozerese Umberto Tonero tramite il Consigliere Comitato Provinciale dell’ente, Daniele Binda.

Si è quindi giunti alla proclamazione del “Bizzozerese dell’anno” 2018, scelto dai rappresentanti di Circolobizzozero (Raffaele Coppola), ACLI Bizzozero (Remo Incerti), Club Bizzozero (Stefano Frattini), Coop Il Centro (Dino Visconti) e parrocchie di Bizzozero (don Marco Casale), ed individuato nella persona di Gregorio Navarro, responsabile locale della Caritas e di Casa San Carlo, Consigliere delle ACLI Bizzozero e della Cooperativa Il Centro, socio del Circolobizzozero e membro del Consiglio Pastorale parrocchiale, ed in passato Consigliere Comunale ed Assessore ai Servizi Sociali per il Comune di Varese.

A chiudere la serata, prima del panettone con spumante e dell’ultimo intervento della Famiglia Bosina, l’enunciazione dei numerosi appuntamenti dei giorni seguenti, ad iniziare dalla cena del Club Bizzozero (15 dicembre), alla Corsa de Babbi Natale (16 dicembre), dall’esibizione dei cori di Bizzozero per gli auguri di Natale (22 dicembre) alla cena di Casa S. Carlo (30 dicembre), dal Capodanno in oratorio (31 dicembre), al presepe vivente (6 gennaio).

Un momento corale di Bizzozero dunque, volto a riconoscere ed incentivare l’impegno per la comunità rionale, come il sindaco ha ben saputo cogliere delineando un percorso ideale che possa condurre i bambini che scoprono il proprio quartiere in tenera età attraverso il progetto “Fiabe a Bizzozero”, sino al massimo riconoscimento rionale, costituito dall’encomio di “Bizzozerese dell’anno”, che deve divenire per essi un traguardo ed un’aspirazione.