“La Botte” premiata come “Sky Bar Champion”

“La Botte” di Varese è fra i locali premiati in qualità di Sky Bar Champion. Attraverso questa speciale iniziativa, Sky Business ha voluto celebrare la fedeltà di 4 storici clienti abbonati a Sky da sempre e con l’occasione festeggiare l’importante traguardo dei 50.000 abbonati tra hotel e locali pubblici come bar, pub, ristoranti, pizzerie e altri business.

Giovedì 13 dicembre, Livio Giacoponello de “La Botte” è stato invitato a vivere una giornata particolare in Sky con la possibilità di partecipare ad un tour guidato degli studi televisivi di Milano e di assistere alla finale di X Factor live al Mediolanum Forum di Assago.

Ma non è tutto: durante la speciale cerimonia di premiazione, Giacoponello ha avuto modo di conoscere Riccardo Trevisani e Anna Billò, giornalisti di Sky Sport che gli hanno consegnato un trofeo personalizzato a ricordo dell’evento.

«Non potremmo mai fare a meno del nostro abbonamento Sky perché ci permette di portare sempre più clienti nel nostro locale, offrendo ogni sera un contenuto sportivo o un grande show – commenta Livio Giacoponello de La Botte di Varese -. Io a Sky non rinuncio mai, nemmeno a casa: ecco perché capisco l’entusiasmo de nostri clienti che vengono da noi anche più volte a settimana per vedere la Champions, l’Europa League o la Serie A. Ma non solo! Essendo una città in cui è molto sentito il basket, poter proporre i principali appuntamenti del mondo della pallacanestro è un vantaggio per noi. Ormai siamo un punto di riferimento anche per i giocatori che vengono a cenare da noi. Questo Natale Sky non poteva farci un regalo più bello che invitarci qui nella sua sede».

«Siamo davvero orgogliosi di segnare il nuovo record di 50.000 clienti. Per noi rappresenta un traguardo importante e la conferma di stare lavorando nella giusta direzione – commenta Matteo Arpini, Sky Business Director -. L’iniziativa “Sky Bar Champion” nasce proprio per identificare i clienti come sostenitori del nostro prodotto e dei nostri contenuti. L’idea, che cercheremo di replicare con regolarità nei mesi a venire, è quella di avere un momento di incontro con gli abbonati più fedeli per raccogliere i loro suggerimenti e la loro esperienza come clienti Sky, oltre a suggellare la nostra gratitudine con un premio dedicato».