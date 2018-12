Mario Biondi fa tappa in città

Mario Biondi arriva al teatro di Varese. L’appuntamento è per lunedì 10 dicembre quando il tour del cantante farà tappa anche in città con i suoi più grandi successi e non solo. Dopo le tappe europee di questa estate infatti, l’artista è tornato a girare per i teatri d’Italia.

Attualmente in radio con il nuovo singolo “Smooth Operator”, la sua personale rivisitazione del grande successo di Sade pubblicato nel 1984, impreziosita dal flicorno del musicista e compositore tedesco Till Brönner. Un brano che siamo certi non mancherà durante la serata di lunedì 10 dicembre, così come gli altri successi del cantautore, arrangiatore e compositore italiano. Mario Biondi era già stato al teatro di Varese nel 2017.

Biglietti Mario Biondi: INTERI: Platea € 70,00 | 1° Galleria € 60,00 | 2° Galleria € 50,00. Acquista on-line su TicketOne