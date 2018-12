Natale tra le montagne camminando sul “ponte nel cielo”

Cambiano le stagioni ma lo scenario è sempre suggestivo: il “Ponte nel cielo” della Valtellina, il ponte tibetano più alto d’Europa che offre un panorama unico tra valli e montagne, si prepara all’arrivo dell’inverno e del Natale.

La passerella, inaugurata lo scorso settembre, nel cuore della Val Tartano rimarrà aperta anche durante le festività e a partire da questo fine settimana, oltre a a percorrere i suoi 234 metri ci si potrà immergere nell’atmosfera natalizia del luogo.

Tra gli eventi in programma per Natale segnaliamo in particolare il grande presepe della Valtartano, un appuntamento della tradizione che si contraddistingue per i personaggi della rappresentazione che sono realizzati a grandezza d’uomo e raffigurano scene di vita quotidiana del passato (info e orari qui). Il presepe è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 16 (NOTTURNE 26 e 29 dicembre 2018; 4 gennaio 2019 dalle ore 20.30 alle 22).

