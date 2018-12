Natale in Valsesia, nel cuore delle Alpi

Il periodo natalizio è certamente uno tra i più suggestivi nelle località montane. A pochi chilometri da Milano, Varese e Novara, la Valsesia non delude le aspettative degli amanti della neve, delle decorazioni luminose, dei tetti appuntiti e dei camini fumanti. A chi vorrà scegliere un Natale sugli sci mozzafiato suggeriamo le adrenaliniche discese di Alagna, del Monterosa Ski e del Monterosa Freeride Paradise.

Cosa significa? Monterosa Ski offre piste a perdita d’occhio, perfettamente battute, tra Piemonte e Valle d’Aosta. Se invece vi piace creare il vostro percorso e tuffarvi tra pendenze vertiginose, Freeride Paradise è certamente la scelta migliore. A chi invece preferisce curvare in compagnia, percorrendo pendii morbidi e ben esposti al sole, consigliamo l’Alpe di Mera, con accesso da Scopello, a circa metà della strada statale della Valsesia.

Questa piccola stazione che conta 30 km di piste, sa accogliere i principianti e divertire gli appassionati, con discese che attraversano un vero e proprio paese, a 1.500 metri di quota. L’esperienza di sci della Valsesia è anche un’ottima ed originale idea regalo!

Con un budget a partire da 25 € ed una semplice procedura online, si può davvero stupire i propri cari. Per chi invece adora la neve, ma preferisce tranquille passeggiate e pranzi tradizionali, suggeriamo di visitare le frazioni antiche di Alagna, eredità straordinaria del popolo Walser. Grazie al servizio navetta gratuito, è possibile anche spostarsi comodamente, lasciando la macchina in uno dei parcheggi principali, per esplorare ogni angolo dell’abitato, senza stress!

Altrettanto suggestiva è la salita all’Alpe di Mera, per godere della meravigliosa vista che la località offre sul Monte Rosa e su tutta la Valsesia. La seggiovia Scopello-Mera trasporta in quota anche pedoni, per trascorrere una giornata di vera immersione nella natura. Le giornate delle feste sono anche ricche di eventi suggestivi. La sera del 29 dicembre il tradizionale concerto di fine anno riempirà il paese di musica, mentre la sera del 30 dicembre saranno le luci proiettate sugli edifici in pietra ad animare la località di Alagna.

I ristori in quota a Pianlunga, a 2.000 metri, sulle piste da sci, vi aspettano per una cena tipica in rifugio la sera del 28 e del 31 dicembre e del 5 gennaio. Vi suggeriamo di prenotare in anticipo, perché lo spettacolo della neve illuminata di notte e delle baite calde, lascia poco spazio ai last minute!

Per conoscere a fondo il Monte Rosa e la Valsesia, vi suggeriamo di visitare il sito www.visitmonterosa.com ed il sito dell’Alpe di Mera www.alpedimera.it!