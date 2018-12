Niente barriere antirumore alla stazione di Saronno

Il Consiglio regionale boccia un emendamento proposto dal gruppo Lombardi Civici Europeisti e sostenuto dal comitato 3S di Saronno. Chiedeva nuove barriere antirumore a ridosso della stazione di Saronno.

«Quando negli anni Duemila le FNM impiantarono i binari tronchi 1 e 2 nell’area al confine con gli edifici delle vie Caduti Liberazione, Carcano e Molino, per i residenti iniziarono i problemi per i rumori generati dai treni omnibus. Diversi cittadini chiesero a più riprese a Fnm e alle amministrazione comunali di ridurre la propagazione dei rumori» spiega Franco Casali, di Tu@ Saronno. Casali cita «picchi di 86,5 db generati dai treni in sosta» (il cui rumore, peraltro, è concentrato nelle ventole in alto) e dei in transito da Saronno verso Milano e Lodi e viceversa. «Prima dell’installazione dei binari tronchi 1 e 2, quando i treni transitavano a 28 mt. dal confine, non c’erano state lamentele di sorta».

Nel 2016 centocinquanta residenti costituirono il “Comitato 3S – Saronno Salute e Sicurezza”, che nel 2017 produsse un memorandum riassuntivo dei problemi riscontrati. A dicembre 2017, su iniziativa della lista civica Tu@Saronno, fu presentata una mozione, cui aderirono anche Partito Democratico e Movimento 5Stelle, con la richiesta di inserire il tema all’OdG di un prossimo Consiglio Comunale. «La seduta del 1 febbraio 2018 vide una numerosa partecipazione dei cittadini e l’interessamento dell’amministrazione, purtroppo ancora senza alcun risultato concreto».

«Oggi il Consiglio Regionale della Lombardia ha purtroppo bocciato l’emendamento al Bilancio di previsione 2019-2020-2021 proposto dal Gruppo Lombardi Civici Europeisti. Tale emendamento prevedeva lo stanziamento di Eur 600.000,00 nel triennio quale “Intervento per la progettazione e realizzazione di barriere fonoassorbenti dislocate lungo il primo binario tronco nella stazione ferroviaria di Saronno FNM, confinante ad abitazioni ad alta densità residenziale, per la mitigazione del rumore causato dal materiale rotabile e la prevenzione di atti vandalici e criminosi favoriti dalla facilità di accesso in aree condominiali private. Mentre ringraziamo i Consiglieri regionali Strada e Carretta del Gruppo Lombardi Civici Europeisti (e Palumbo, Forza Italia) per aver accolto la nostra segnalazione e proposto questo emendamento, non possiamo che dirci decisamente insoddisfatti per l’indisponibilità dimostrata anche dalla Regione Lombardia a concludere questa lunga e tormentata vicenda. Evidentemente a FNM, Comune di Saronno e Regione Lombardia non interessa la salute di questi cittadini saronnesi» conclude Casali.