Un fine settimana di tutto riposo, aspettando l’ultima notte dell’anno

Dopo la frenesia di feste, concerti ed incontri ravvicinati con Babbo Natale dei giorni scorsi, questo fine settimana si presenta più tranquillo, anche se non mancano occasioni di cultura e di divertimento.

Il meteo – Il tempo si manterrà stabile e asciutto, con cielo a tratti coperto ma con qualche schiarita. Temperature in calo

Bambini

Cunardo – Dal 28 dicembre nuova edizione per i Corsi di sci di Natale promossi dallo sci club di Cunardo per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni > I dettagli

Somma Lombardo – Sabato 29 e domenica 30 dicembre, i festeggiamenti natalizi proseguono a Volandia con il Grinch in versione “Buono” che raccoglierà i giocattoli doppi ricevuti a Natale o usati, ma ancora in ottime condizioni, che tramite l’associazione 23&20 verranno donati alla Mensa del Povero di via Bernardino Luini a Varese > Leggi

Como – Nel fine settimana tanti appuntamenti soprattutto per i bambini nella “Città dei balocchi”: burattini, mostre e spettacoli > Gli appuntamenti in programma a Como

Lugano – Prosegue la mostra “Sean Kenney’s Nature with LEGO® bricks”: oltre 2 milioni di mattoncini per le sculture della mostra allestita all’ex Asilo Ciani di Lugano, fino al 3 marzo 2019 > Gli orari

Eventi

Azzate – Sabato 29 dicembre “Lo stendipanni”, il mercatino solidale dell’associazione Mamme in cerchio, sarà aperto in via straordinaria dalle 14,30 alle 18,30 > Cosa puoi trovare

Musica

Varese – Venerdì 28 dicembre alle 20.30 nella Basilica di S. Vittore è in programma “Christmas all around”, una serata dedicata al gospel. Saranno di scena i cori dell’Accademia vocale Solevoci e il Greensleeves Gospel Choir, diretto da Fausto Caravati. Ingresso libero > Leggi

Busto Arsizio – Sabato 29 dicembre ultimo appuntamento dell’anno al Circolo Gagarin con un doppio concerto con SYNC e Luca Marino che saliranno sul palco di via Galvani a partire dalle 22 (ingresso con offerta libera). La struttura riaprirà poi il 3 gennaio > Leggi

Arte

Varese – A Villa Mirabello fino al 3 febbraio una bella mostra celebra la lunga carriera dell’artista varesino Vittore Frattini con una selezione di opere tra pittura e scultura > Leggi

Gavirate – prosegue alla Historian Gallery di via Tinella 3 a Oltrona di Gavirate, la mostra “Silenzio Metafisico”, del grande artista Giorgio De Chirico > Leggi

Milano – Il capoluogo lombardo anche in questi giorni offre tante proposte espositive tra arte classica, romantica e contemporanea > Le mostre più belle

Cinema

Tanti film per tutti i gusti nelle sale della provincia > Le novità in uscita

Sport

Basket – Nel fine settimana si gioca l’ultimo turno dell’anno nei campionati di basket di Lega Nazionale dove sono impegnate l’Axpo Legnano (Girone ovest di Serie A2) e la Coelsanus Varese (Girone A di Serie B). È invece fermo in questo fine settimana il torneo di A2 femminile > Leggi