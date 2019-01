Alfieri: “Di Maio e il governo convochino Bill Hammond”

«Seguo con molta attenzione la vicenda che riguarda la Hammond Power Solution (ex-Marnate Trasformatori). Quanto sta accadendo non può essere sottovalutato. Per questo ho depositato un’interrogazione urgente al ministro Di Maio per chiedere che il Governo intervenga rapidamente per conoscere le reali intenzioni della proprietà, evitare il licenziamento di quaranta lavoratori ed evitare che una impresa storica del territorio chiuda con il rischio di veder trasferita all’estero la produzione in un settore che non pare in difficoltà».

Lo dichiara il senatore varesino Alessandro Alfieri che venerdì a Marnate incontrerà i rappresentanti dei lavoratori.