Il cigno che ogni giorno “passeggia” tra le vetrine

Un giro in centro ogni giorno con lo sguardo curioso e il portamento invidiabile.

È un turista (o una turista) speciale quella che ormai quotidianamente dal fiume raggiunge la piazza di Sesto Calende per fare quattro passi tra i bar e le vetrine.

Questo bell’esemplare di cigno non ha ancora un nome ma in città è di casa e, come potete notare dal video, ha preso ormai confidenza anche con i passanti tanto da sembrare totalmente a suo agio tra gli sguardi di chi la incontra e per nulla intimorito o disorientato. Una volta finita la passeggiata, così come è arrivato, fa ritorno a casa, nelle acque del Ticino.