Epatite A, quarto caso in una scuola a Saronno

Epatite A, a Saronno c’è un quarto caso. A confermarlo l’Ats Insubria: si tratta di un bimbo della scuola materna Collodi di via Toti nel quartiere Prealpi. Le condizioni del piccolo paziente non destano preoccupazione. Il primo caso si è registrato a dicembre e subito dopo le vacanze di Natale ad altri due bimbi è stata riscontrata la medesima patologia. Una circostanza non insolita visto che l’epatite A ha un periodo di incubazione tra 15 e 50 giorni.

In prima linea l’Ats Insubria che ha svolto quanto previsto dalla normativa con interventi vaccinali su bimbi e personale dell’istituto e un intervento ad hoc nel plesso scolastico. Non solo lunedì pomeriggio alla vicina scuola elementare Gianni Rodari si è tenuto un incontro con i genitori dei due plessi scolastici.

C’era infatti molta preoccupazione visto che molti piccoli della materna hanno fratelli o sorelle all’elementare. Gli esperti dopo una presentazione dell’epatite A, delle modalità di contagio e dei periodi di incubazione hanno risposto alle tante domande e invitato i genitori della Rodari a consultarsi con il proprio pediatra per valutare l’opportunità di vaccinare i bimbi a scopo precauzionale. Sono invece ancora aperte le vaccinazioni gratuite per i bimbi della Collodi.