Fondazione Tallachini

Via Amendola 15, Varese

Numero di telefono: 0332 225049

Indirizzo email: scuolamaternamasnago@libero.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: dalle 9 alle 15.30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: sì

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La scuola dell’infanzia Tallachini si caratterizza per la sua ispirazione cristiana e si riscopre “scuola” nell’intenzione di educare ogni anno generazioni di bambini, ogni bambino, all’incontro con la realtà ed al suo significato attraverso l’esperienza di un rapporto affettivo preciso e personale con l’adulto.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Scuola dell’infanzia: la retta mensile verrà considerata in base alla fascia di reddito ISEE, per i non residenti € 135. Pre-scuola (dalle 7.30 alle 9) € 25; dopo-scuola (dalle 15.30 alle 17.30) € 40; quota pasto € 5.

Sezione Primavera: retta mensile € 275 (dalle 7.30 alle 15.30); dopo-scuola € 40; quota pasto € 5.

Asilo Nido: fino a 5 ore € 470 mensili; fino a 8 ore € 510 mensili; quota pasto € 4, quota merenda € 1.