Il secondo appuntamento dell’anno con la rassegna CinemaKids è per domenica 27 gennaio con il film “Lo schiaccianoci e i quattro regni”, in cartellone al Nuovo di viale dei Mille con proiezione alle ore 15.

Per chi se lo fosse perso a Natale, o per chi l’ha visto e non vede l’ora di riguardarlo, si tratta dell’ultimo film della Diney che reinterpreta la favola classica, raccontando le avventure di Clara e di bizzarro soldato in un mondo parallelo, alla ricerca della chiave magica.

Il biglietto costa per tutti 5 euro.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it oppure 0332 830053.