Potenzialità e metodi per i bambini con Dsa

Li chiamano “Disturbi specifici dell’apprendimento” o, in maniera ancora più sintetica e meno chiara, Dsa. L’associazione genitori Malnate e il Comitato genitori di San Salvatore dedicano all’argomento una serata rivolta ai genitori che desiderano saperne di più in materia, “per conoscere le grandi potenzialità di questi bambini molto vivaci, intelligenti e creativi.

L’appuntamento è per venerdì 18 gennaio alle ore 21 alla scuola primaria Battisti (ingresso da via Libia 2).

Relatori dell’incontro saranno la psicologa dell’età evolutiva e psicoterapeuta Alessia Galli e Davide Baroncini, fisioterapista e osteopata, per parlare specificatamente di Bes, Adhd, benessere scolastico, studui e didattica dedicata.