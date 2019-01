Scuola dell’infanzia “Dalla Chiesa”

Via Marzorati 70, Varese

Numero di telefono: 0332 287715

Indirizzo email: infanziadallachiesa@gmail.com

Sito web: www.varese2pellico.gov.it/infanzia-dalla-chiesa

Tipologia di scuola: Statale

Orario di apertura: 7.30 – 17.00

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: no

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: no

Breve descrizione dell’offerta formativa

Le scelte educative: il piacere di apprendere, la gioia di stare insieme, la consapevolezza dei doveri, il desiderio di crescere.

I proigetti: accoglienza (per garantire sia ai nuovi iscritti sia ai frequentanti un buon inserimento che prevede tempi e modalità innovative); annuale (varia ogni anno tenendo conto delle curiosità manifestate dai bambini); continuità (attività di raccordo tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria) e motorio (condotto da esperti esterni del CSI).

I laboratori: inglese con “Hocus & Lotus”; multimediale con “Amico PC”; lettoscrittura “Dal gesto al segno”; musicale “Ma che musica maestro!!”; logico “Matematica….mente”; creativo “Il mondo dei colori”.

La scuola fa parte dell’ Istituto comprensivo “Pellico” Varese 2.

La nostra scuola accoglie bambini dai 2 anni e mezzo (che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo) fino ai 6 anni

La scuola è formata da un ingresso comune, 4 sezioni eterogenee per età, due saloni per attività strutturate e gioco libero, un bagno per ogni salone,aula per laboratorio multimediale, aula biblioteca, giardino piantumato e attrezzato.



Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Essendo una scuola statale il servizio è totalmente gratuito; si paga soltanto il buono pasto, in base alla frequenza del bambino.